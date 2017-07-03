Британке с четырьмя детьми не помогают ни презервативы, ни таблетки

После рождения двух незапланированных детей Бекки и Эд Говеры подумывают прибегнуть к вазэктомии.

У 29-летней Бекки Говер и её мужа Эда уже четверо детей, двоих из которых они совсем не ждали. Как сообщает The Mirror, после рождения сыновей Дилана и Арчи пара решила, что больше не хочет иметь детей, и Бекки начала принимать контрацептивы.

Несмотря на предпринятые меры, спустя всего три недели после того, как женщина стала пить таблетки, она вновь забеременела. После рождения мальчика, которого назвали Финном, Бекки и Эд решили перейти на презервативы. Каково же было их удивление, когда спустя всего несколько недель женщина узнала, что она снова беременна, и родила дочь Кору.

Сейчас пара всерьёз подумывает над тем, чтобы прибегнуть к вазэктомии, потому как детей они больше не хотят.