Протоиерей Чаплин предсказал гибель России в случае показа "Матильды"

По мнению священнослужителя, уничтожение страны за показ этого фильма будет "заслуженным и справедливым в глазах Бога".

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин призвал запретить выход на экраны фильма "Матильда" Алексея Учителя. В качестве обоснования своей позиции, священнослужитель использовал довод, что Россия и её население погибнет, если фильм выйдет в прокат. Видеоролик с данным заявлением Всеволод Чаплин разместил на своей странице на YouTube.

— Фильм "Матильда" непременно должен быть запрещён, потому что, если он будет показан, Россия погибнет — и это будет справедливо в Божьих очах, — говорится в видеоролике.

Кроме того, саму картину с духовной точки зрения он сравнил с ритуальным цареубийством и плевком в душу верующих. А со светской точки зрения — исторической фальсификацией, которая хуже, чем оправдание гитлеровского фашизма.

— Приятие этого фильма, внимание благожелательное к этому фильму — грех, отлучающий от христианства, — отметил протоиерей.

Как ранее сообщал Лайф, фильм Алексея Учителя о взаимоотношениях тогда ещё цесаревича Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвал скандал ещё до своей премьеры. За запрет картины выступала и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Премьера картины запланирована на начало октября 2017 года.