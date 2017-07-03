Полиция сообщила о 18 погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Баварии

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Полиция сообщила о 18 погибших в ДТП с автобусом и грузовиком в Баварии

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По предварительным данным, все они не смогли выбраться из объятого пламенем транспорта.

Полиция Баварии объявила погибшими 18 пассажиров автобуса, который загорелся после столкновения с грузовиком на трассе в Верхней Франконии. Об этом сообщает издание Bild. По предварительным данным, все они не смогли выбраться из объятого пламенем транспорта. Личности погибших поможет установить процедура ДНК-экспертизы.

Напомним, спасти удалось лишь 31 человека. Часть из них находится в тяжёлом состоянии, поэтому медики вынуждены констатировать, что число жертв может увеличиться.

Трасса в Верхней Франконии после ЧП остаётся перекрытой.

Были ли среди пассажиров автобуса россияне, пока неизвестно.

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