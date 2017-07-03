ВСУ дислоцировали у Станицы Луганской 120 польских наёмников и 30 танков

По словам Андрея Марочко, боевые машины украинские силовики замаскировали в лесном массиве.

Украинские силовики разместили в селе Камышино у Станицы Луганской около 120 наёмников из Польши и 30 танков Т-62. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— Отличительным признаком является наличие в пункте дислокации государственного флага Республики Польша, также зафиксирована польская речь, — пояснил Марочко.

Что касается танков, то в лесном массиве рассредоточено и замаскировано около 30 боевых машин. Более того, местные жители сообщили и о том, что в районе моста Станица Луганская — Луганск находится около 30 радикалов "Правого сектора"*.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.