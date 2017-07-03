Сотрудник авиакомпании вызвал проститутку прямо в туалет аэропорта

Менеджер уединился с путаной в свой обеденный перерыв. За это время у дверей уборной успела скопиться небольшая очередь.

Женатый сотрудник британского лоукостера Jet2.com оказался замешан в секс-скандале после того, как вызвал проститутку прямо в туалет аэропорта Манчестера в свой обеденный перерыв, передаёт издание Daily Star. В распоряжении журналистов оказалась смс-переписка менеджера с путаной, в которой они обговаривают все детали будущего "свидания".

Так, предусмотрительный мужчина выбрал для связи с путаной туалет в соседнем терминале аэровокзала, чтобы его не засекли коллеги, а также попросил проститутку отказаться от джинсов и колготок в пользу платья, чтобы не терять времени на раздевание.

Известно, что сотрудник Jet2.com заплатил путане 30 фунтов стерлингов (менее 2,5 тысяч рублей), а в кабинке они пробыли порядка 15 минут.

Авиакомпания проводит проверку по факту инцидента.