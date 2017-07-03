Создатель флешмоба Ice Bucket Challenge скончался в возрасте 32 лет

Бывший бейсболист Пит Фрейтс с помощью массового обливания холодной водой собирал деньги на исследование своей болезни.

Бывший бейсболист Пит Фрейтс, который придумал флешмоб Ice Bucket Challenge, во время которого все обливались ледяной водой и снимали это на видео, скончался в возрасте 32 лет. В качестве причины смерти медики называют боковой амиотрофический склероз.

Кампания по обливанию ледяной водой была создана для того, чтобы люди узнавали больше о заболевании и участвовали в благотворительном финансировании фондов по исследованию данной болезни.

По правилам, обливший себя ледяной водой участник должен был перечислить в благотворительный фонд ALS Association $10. Он также бросает вызов ещё троим участникам, которые должны выполнить условия флешмоба в течение 24 часов. При отказе — $100. Широко популярной акция стала летом 2014 года.