Путин наградит Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Ожидается, что сегодня вечером у Путина будет обед с Си Цзиньпином, а полноформатный официальный визит начнётся 4 июля.

Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву. Ожидается, что они вместе с президентом РФ Владимиром Путиным подпишут около 40 документов. Кроме того, помощник российского лидера Юрий Ушаков пояснил, что по итогам визита Путин вручит Си Цзиньпину Орден Святого апостола Андрея Первозванного 1-й степени.

— Си Цзиньпин награждается за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы между народами России и Китая. Вручение произойдёт сразу после переговоров в узком составе, — пояснил Ушаков.

Отмечается, что в этой встрече примут участие пять вице-премьеров РФ.