Боевики верхом на верблюдах ворвались в деревню и похитили 40 женщин и детей

Нападение произошло в Нигере, в поселении Нгалева, которое располагается в 50 километрах от границы с Нигерией.

В Нигере террористы верхом на верблюдах ворвались в деревню и похитили около 40 женщин и детей, сообщает Reuters. Нападение произошло в поселении Нгалева в 50 километрах от границы с Нигерией.

По информации местных властей, в результате атаки убиты девять мужчин. Несмотря на то что ответственность за содеянное никто пока не взял, по мнению военных, деревню атаковали члены группировки "Боко харам"*, стоящей за большим количеством похищений и нападений.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.