Ушаков: Американцам должно надоесть быть нарушителями международного права

Помощник президента РФ отметил, что пока у России есть терпение, но оно не бесконечное.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о том, что нужно освободить российскую сторону от необходимости принимать ответные меры на "новогодние акции" предыдущей президентской администрации США.

Речь идёт о закрытии со стороны США доступа к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и Посольства России в Вашингтоне. Это произошло в конце декабря прошлого года.

— Думаю, и американцам надоело блистать как одному из нарушителей Венской конвенции о дипломатических отношениях, — сказал Ушаков.

Советник президента отметил, что важно вернуть России доступ к этой собственности.

— Ради бога, освободите нас от необходимости отвечать, —заявил Ушаков. — Нарушена Венская конвенция. Понимаем, что всё сложно. Понимаем, что отношения с РФ стали заложниками внутриполитических конфликтов. Ну и что. Нам тоже сложно.

Советник подчеркнул, что любая нормальная страна отвечает на недружественный шаг какими-либо мерами.

— Терпения (у России. — Прим. ред.) хватает, но оно не бесконечное, — заключил Ушаков.

Ранее Лайф писал, что президент США Дональд Трамп задумался о возвращении России посольских дач в Нью-Йорке и Вашингтоне.