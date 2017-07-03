Путин, Меркель и Макрон за завтраком обсудят Украину

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, присутствия главы Украины на саммите G-20 не ожидается.

Президент России Владимир Путин проведёт 8 июля в Гамбурге рабочий завтрак с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— В ходе него будет обсуждаться актуальная повестка дня. Акцент планируется сделать на урегулировании ситуации вокруг Украины, — отметил Ушаков.

Как подчеркнул помощник президента РФ, Петра Порошенко в Гамбурге не будет. Украина не входит в G-20. В качестве специально приглашённой страны она также не значится.