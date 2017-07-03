Ушаков рассказал о программе Путина на G20 в Гамбурге

У российского президента будут насыщенные дни в рамках саммита "Большой двадцатки".

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о мероприятиях на G20 в Гамбурге, в которых примет участие Владимир Путин. По словам представителя Кремля, сначала лидер страны поучаствует в саммите БРИКС, где будут все главы государств, кроме Бразилии.

— Президент прибывает в Гамбург поздно вечером 6-го. 7 июля совместное фото, потом неформальная встреча глав делегаций БРИКС и затем церемония встречи в рамках "Большой двадцатки", — сообщил Ушаков.

У Владимира Путина уже назначено несколько полномасштабных встреч: с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, на полях G20 будет три так называемые беседы на ногах с представителями Мексики, ЮАР и Австралии.

Президент РФ также примет участие в заседании глав делегаций в формате рабочего завтрака и проведёт переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.