Ушаков рассказал про темы беседы Путина с Трампом

По словам помощника главы РФ, прежде всего лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом.

До сих пор не установлено точное время встречи президентов России и США в рамках международного форума G20. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, у Владимира Путина перенасыщенный график — запланировано более 11 встреч. Однако представитель Кремля добавил, что от администрации США сигнал о желании встретиться поступил поздно, поэтому сейчас Москва ищет окошко, чтобы переговоры на полях "большой двадцатки" все-таки состоялись.

— Слышал, что американцы хотят поднять, если это правда, темы — Сирия, терроризм и Украина. Но, кажется, вполне логично эти темы обсудить. Вообще, проблему международного терроризма лидерам ведущих держав обсуждать надо в первую очередь. Потому что без сотрудничества РФ и США вряд ли её получится решить, — рассказал журналистам Юрий Ушаков.

В то же время помощник российского лидера отметил, что не менее важна и региональная повестка, и вопросы взаимоотношений двух стран, обсуждение которых давно назрело.

— Отношения надо выводить из того состояния, в котором они оказались. Это одинаково важно и для нас, и американцев. Надо брать практические вопросы, они тоже важны в двустороннем контексте. Надо освободить российскую сторону от необходимости принимать ответные меры на новогодние акции предыдущей администрации США по отъёму у нас дипломатической собственности. Думаю, и американцам надоело "блистать" как одним из нарушителей Венской конвенции о дипломатических отношениях, — подытожил Ушаков.