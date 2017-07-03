Мускулистый мальчик из Китая завоевал шесть золотых медалей на соревнованиях

В возрасте семи лет Чэнь может похвастаться спортивной фигурой и подаёт большие надежды в спортивной гимнастике.

Семилетний мальчик Чэнь из китайской провинции Чжэцзян занимается спортивной гимнастикой всего два года, однако уже подаёт большие надежды, передаёт Daily Mail. На соревнованиях, которые прошли второго июля в столице провинции — Ханчжоу, ребёнок завоевал шесть золотых и одну серебряную медаль.

По словам мальчика, ему нравится заниматься гимнастикой, потому что это позволяет ему выглядеть круто. Как отмечает его мама, Чэнь был силачом с самого рождения.

Отмечается, что по будням ребёнок учится и живёт в своей спортивной школе, а выходные проводит дома.