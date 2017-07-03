Многодетная мать подала в суд, чтобы установить отцов девятерых детей

Читайте также

Многодетная мать подала в суд, чтобы установить отцов девятерых детей

1421
Многочисленные экспертизы ДНК оплачивает судебный департамент тамбовского Минюста, так как женщине положены льготы.

33-летняя Залина Шавхалова из посёлка Токарёвка под Тамбовом подала пять исков в суд, чтобы установить отцов её девятерых детей. Как сообщает паблик Mash, женщине тяжело заниматься воспитанием одной и она ищет материальную поддержку. Но бывшие сожители не хотят платить алименты.

Из пятерых мужчин отцами "стали" только двое. Оставшиеся трое не имеют к детям Залины никакого отношения.

Поскольку осталось ещё шесть детей, у которых не установлен отец, многодетная мать снова собирается в суд.

Многочисленные экспертизы ДНК оплачивает судебный департамент тамбовского Минюста, так как женщине по статусу положены льготы.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!