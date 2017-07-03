Секс-куклы научились определять желания хозяина по взгляду

Оснащённые специальными камерами роботы, способные распознавать эмоции человека, появятся в продаже в конце 2017 года.

Американские разработчики создали секс-кукол, которые способны по глазам определить желание хозяина, сообщает Daily Star. Робот получил название Harmony AI.

По словам одного из его создателей Мэтта Макмлюллена, глаза куклы оснащены специальными камерами, которые могут распознавать реакции человека и улавливать его эмоции.

— Способность прочитать эмоции человека по его выражению лица значит, что секс-робот перестанет быть просто игрушкой, а превратится почти что в полноценного партнёра, — говорит Макмлюллен.

В продажу подобные роботы поступят в конце 2017 года и будут стоить $15 тысяч.