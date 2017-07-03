Секс-куклы научились определять желания хозяина по взгляду

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Секс-куклы научились определять желания хозяина по взгляду

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Фото: Daily Star

Оснащённые специальными камерами роботы, способные распознавать эмоции человека, появятся в продаже в конце 2017 года.

Американские разработчики создали секс-кукол, которые способны по глазам определить желание хозяина, сообщает Daily Star. Робот получил название Harmony AI.

<p>Фото: Daily Star</p>

По словам одного из его создателей Мэтта Макмлюллена, глаза куклы оснащены специальными камерами, которые могут распознавать реакции человека и улавливать его эмоции.

<p>Фото: Daily Star</p>

— Способность прочитать эмоции человека по его выражению лица значит, что секс-робот перестанет быть просто игрушкой, а превратится почти что в полноценного партнёра, — говорит Макмлюллен.

<p>Фото: Daily Star</p>

В продажу подобные роботы поступят в конце 2017 года и будут стоить $15 тысяч.

<p>Фото: Daily Star</p>

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