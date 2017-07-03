СМИ случайно "похоронили" создателя Ice Bucket Challenge

Как стало известно, мужчина находится в больнице Массачусетса, его состояние сильно ухудшилось.

Информация о смерти создателя Ice Bucket Challenge Пита Фрейтса оказалась ложной. Сегодня, 3 июля, журналист Майк Барникл опубликовал на своей странице в "Твиттере" пост о том, что мужчина скончался. Вскоре запись была удалена. Журналист попросил простить его за "ошибку".

Deeply sorry for mistaken tweet on Pete Frates. — Mike Barnicle (@mikebarnicle) 3 июля 2017 г.

Как оказалось, мужчина находится в больнице Массачусетса в плохом состоянии. Семья Фрейтса призвала за него молиться.

Напомним, флешмоб Ice Bucket Challenge приобрел популярность летом 2014 года. По правилам, нужно вылить на себя ведро ледяной воды, передать эстафету троим новым участникам и перечислить $10 в фонд ALS Association. Специалисты занимаются исследованием бокового амиотрофического склероза. Те, кто отказался, перечисляют $100.