Москва и Пекин подпишут соглашение о создании в Китае телеканала "Катюша"

Подписание документов планируется провести по итогам Третьего форума СМИ РФ-КНР.

В рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию между Москвой и Пекином планируется подписание документа о запуске в Китае нового телеканала — "Катюша". Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, уточнив, что канал будет носить культурно-просветительский характер.

— К визиту председателя в Москве приурочено одно весьма важное мероприятие — это Третий форум средств массовой информации России и Китая. И основным итогом этого форума станет подписание соглашения о запуске в Китае культурно-просветительского телеканала "Катюша", — сказал Ушаков.

Создание подобного телеканала обсудят и сами главы России и Китая. Притом на встрече будут присутствовать представители СМИ, которые позднее примут участие в Третьем форуме, а также представители деловых кругов и общественности, которые активно способствую развитию дружбы и сотрудничества между РФ и КНР.

— Впервые, я бы так сказал, проводится мероприятие двух лидеров государств с представителями трёх важнейших направлений практического сотрудничества: деловой мир, общественность и СМИ. Вот эта встреча состоится сразу же после завершения переговоров в расширенном составе, — подытожил помощник российского президента.