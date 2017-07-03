Пресс-служба сборной России по футболу опровергла слухи о конфликте в команде

Согласно публикации "Советского спорта", Акинфеев угрожал Черчесову уходом из национальной сборной.

Пресс-служба сборной России по футболу опровергла информацию о том, что внутри команды есть конфликты.

— На Кубке конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками! — говорится в публикации официального "твиттера" национальной сборной.

В соцсети также добавили, что не знают, откуда такие слухи могли появиться.

Напомним, согласно публикациям в СМИ, основной голкипер сборной Игорь Акинфеев пригрозил главному тренеру Станиславу Черчесову уходом из команды. Утверждается, что ряд футболистов покинул сборную из-за недовольства тренером.