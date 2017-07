Крупнейший шведский фестиваль Bravalla отменили из-за всплеска изнасилований

Организаторы ежегодного мероприятия, на площадке которого в разные годы выступали The Killers, Робби Уильямс, Linkin Park и System of a Down, признались, что не способны обеспечить безопасность своих гостей.

Летний музыкальный фестиваль Bravalla прекращает свою работу. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте концертной площадки. Всему виной — участившиеся заявления о сексуальных домогательствах и даже изнасилованиях, которые в массовом порядке поступают в полицию от гостей мероприятия в последние годы. Организаторы открыто признались, что не способны обеспечить безопасность своих посетителей, а точнее, посетительниц. — Bravalla-2018 не состоится из-за некоторых мужчин — потому что мы говорим только о тех мужчинах, которые не способны вести себя нормально, — сообщили организаторы. Не обошлось без преступлений и в этом году. Во время проведения Bravalla с 28 июня по 1 июля в полицию города Норчёпинг, Южная Швеция, поступило 11 заявлений о случаях сексуального насилия. Причём над одной из девушек грубо надругались во время выступления хедлайнера фестиваля — шведского музыканта Хокана Хелльстрёма. А ровно год назад в полицию поступило пять заявлений об изнасиловании и 12 — о сексуальном домогательстве во время проведения Bravalla. Со слов организаторов, они намерены отменять свои фестивали вновь и вновь, пока не будут уверены, что "чудовищные истории" об изнасилованиях на их площадке не повторятся впредь. Отметим, что Bravalla — не единственный музыкальный фест, регулярно попадающий в криминальные сводки. Летом 2016 года в полицию немецкого города Дармштадт поступило свыше 30 заявлений от женщин, которые утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам во время местного рок-фестиваля.