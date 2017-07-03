"Ни слова больше". Создан сайт, где котики непрерывно мурчат

Пользователи сами могут выбрать громкость и тональность того, как электронный хвостатый будет мурлыкать.

Разработчик и саунд-дизайнер Стефан Пиджон разработал сайт Purrli, где просто мурлыкает котик. Вы сами выбираете тональность и настроение электронного "пушистого собеседника".

Можно регулировать также частоту и тембр. К примеру, звук может быть более "сонным" или "игривым".

В основу проекта легло приложение Пиджона Purr generator, которое он выпустил в 2015 году. Изначально саунд-дизайнер хотел сделать шуточный проект, но, как оказалось, он многим помог. Во всяком случае, об этом пользователи пишут в отзывах.

Некоторые признаются, что "электронный котик" заменяет им музыку. Другие же слушают мурчание собственного кота.