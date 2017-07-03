Хокинг: Выход США из соглашения по климату может превратить Землю в Венеру

По мнению учёного, действия американского президента чреваты серьёзными последствиями для планеты.

Всемирно известный английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг заявил, что решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату может привести к гибели всего живого на Земле, передаёт портал "Дни.ру".

— Мы близки к тому рубежу, после которого глобальное потепление станет необратимым, — сказал он. — Действия Трампа могут вытолкнуть Землю за этот рубеж, после чего она станет похожа на Венеру с температурой в 250 градусов и дождями из серной кислоты.

По словам учёного, американский президент своим решением подвергает опасности планету и будущие поколения.

Напомним, в ходе президентской кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что вопрос глобального потепления является ложью, и обещал покинуть климатическое соглашение в случае победы. 1 июня американский лидер объявил, что США выйдут из Парижского соглашения по климату.

Ранее Трамп заявлял, что соглашение по климату стоило бы американцам миллиардов долларов.