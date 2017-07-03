В Британии любопытная лиса застряла ночью между надгробиями

Животное в темноте забрело на кладбище и засунуло голову между плитами. Увидев лису в беде, очевидцы вызвали спасателей.

Лиса в Британии ночью зашла на кладбище и застряла между надгробиями. Животное заметили через некоторое время очевидцы и позвонили спасателям.

В Великобритании любопытная лиса застряла между двумя надгробиями Фото: spca.org.uk

— Я не знаю, как ей удалось забраться туда и как долго она была там, но она действительно попала в затруднительное положение, — отметил специалист Королевского общества защиты животных от жестокого обращения.

Лиса не получила ранений. После обследования её отпустили обратно в дикую природу.