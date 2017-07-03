В Британии любопытная лиса застряла ночью между надгробиями

Лиса в Британии ночью зашла на кладбище и застряла между надгробиями. Животное заметили через некоторое время очевидцы и позвонили спасателям.
В Великобритании любопытная лиса застряла между двумя надгробиями
Фото: spca.org.uk
— Я не знаю, как ей удалось забраться туда и как долго она была там, но она действительно попала в затруднительное положение, — отметил специалист Королевского общества защиты животных от жестокого обращения.
Лиса не получила ранений. После обследования её отпустили обратно в дикую природу.
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