Главную синагогу Львова пытались сжечь при помощи коктейля Молотова

Злоумышленники не смогли попасть в окно храма, из-за чего огонь нанёс минимальные повреждения зданию.

Главная синагога города Львова подверглась нападению со стороны неизвестных лиц. Ночью 30 июня в здание бросили коктейль Молотова, однако стало известно об этом только сейчас, сообщают украинские СМИ. Как отметила директор Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адель Дианова, данное нападение стало не единственным за прошедшие дни. Также вандалы надругались над другой львовской синагогой на улице Шолом-Алейхема.

— На улице Михновских в синагогу бросили коктейль Молотова. Но в окно он не попал — он ударился в стену между окнами, из-за чего упал во двор, где и сгорел. А на улице Шолом-Алейхема, 12, где есть бывший дом еврейской общины, написали оскорбительные надписи — "Долой еврейскую власть" и "Жиды, помните 1 июля", намекая на погромы, которые происходили во Львове с 30 июня по 2 июля 1941 года, когда погибли 7000 евреев, — рассказала Адель Дианова.

— Мы строго осуждаем акты вандализма, которые произошли во Львове. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Обращаемся к правоохранительным органам, чтобы максимально оперативно расследовать эти действия. Львов всегда был, есть и будет городом толерантным, — отметил заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Напомним, это не первый случай использования коктейлей Молотова на улицах Львова. Чуть более двух недель назад Лайф сообщал, что сразу два отделения банков в городе неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью.