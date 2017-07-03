Mazda отзывает более 200 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозом

В компании пояснили, что тормозной механизм мог или заедать или вовсе перестать работать.

Японский автопроизводитель Mazda отзывает более 200 тысяч машин, проданных на территории Соединённых Штатов в период с 2014 по 2015 год. Оказывается, что у моделей Mazda3 и Mazda6 проблемы со стояночным тормозом.

Речь идёт о том, что из-за плохих уплотнителей в суппорт заднего тормоза может попасть вода, которая в свою очередь может способствовать появлению ржавчины на приводе стояночного тормоза. В результате тормозной механизм либо полностью перестанет работать, либо будет "

заедать.

Отмечается, что все неполадки будут исправлены бесплатно за счёт компании.