Mazda отзывает более 200 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозом

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Mazda отзывает более 200 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозом

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Фото: © Mazda Motors Co

В компании пояснили, что тормозной механизм мог или заедать или вовсе перестать работать.

Японский автопроизводитель Mazda отзывает более 200 тысяч машин, проданных на территории Соединённых Штатов в период с 2014 по 2015 год. Оказывается, что у моделей Mazda3 и Mazda6 проблемы со стояночным тормозом.

Речь идёт о том, что из-за плохих уплотнителей в суппорт заднего тормоза может попасть вода, которая в свою очередь может способствовать появлению ржавчины на приводе стояночного тормоза. В результате тормозной механизм либо полностью перестанет работать, либо будет "

заедать.

Отмечается, что все неполадки будут исправлены бесплатно за счёт компании.

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