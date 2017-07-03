Учительница биологии соблазняла школьника "голыми" фото, но угодила в тюрьму

33-летняя мать троих детей из Кентукки Чаранда Фугейт отрицает все выдвинутые обвинения.

В американском штате Кентукки 33-летняя учительница биологии и анатомии Чаранда Фугейт была арестована за то, что отправляла свои полуобнажённые фотографии 16-летнему ученику, пытаясь его соблазнить. Как передаёт The Sun, Фугейт постоянно писала юноше сообщения с предложениями вступить с ней в интимные отношения.

На данный момент полиция изъяла у женщины два телефона. Руководство школы уже сообщило о том, что учительница уволена из образовательного учреждения.

У Фугейт трое детей — трёх, семи и девяти лет. Женщина отрицает все обвинения.