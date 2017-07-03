"Охранявшего" коноплю мужчину приговорили к колонии за убийство подростка

Житель Подмосковья пояснил, что его плантацию периодически обворовывали, поэтому он решил выстрелить в человека, который шумел в овраге за его домом.

Жителя Клинского района Московской области Сергея Смирнова суд приговорил к 7,6 года в колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве подростка. Преступление произошло поздно вечером 23 октября прошлого года.

В следствии выяснили, что 43-летний Смирнов услышал лай собак и вышел во двор своего дома. В овраге, прилегающему к участку, он увидел свет от телефона. Вооружившись винтовкой, местный житель прошёл с ней к забору участка дома и произвёл один прицельный выстрел в сторону света от телефона, находящегося в овраге в руке у человека, которым оказался 16-летний местный житель. От полученных телесных повреждений подросток скончался на месте.

Оказалось, что подсудимый незаконно выращивал у себя коноплю. Он пояснил, что решил выстрелить, так как его периодически обворовывали. При этом Смирнов полностью признал свою вину.