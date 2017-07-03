Российские учёные обнаружили побочные эффекты американской "вакцины" от рака

Недавно открытая клеточная система STING, своеобразный внутриклеточный "антивирус", серьёзно ослабляет иммунитет.

Российские учёные в совместной работе с американскими биохимиками доказали, что новый тип иммунотерапии рака, при которой ДНК вводится непосредственно в опухоль, имеет серьёзные побочные эффекты. Об этом пишет портал "Дни.ру", ссылаясь на публикацию научного издания The Journal of Immunology.

— Данный вид терапии является перспективным и весьма эффективным, в том числе благодаря прямой инъекции ДНК в опухоль. Однако полученные нами данные указывают на необходимость пересмотра STING-таргетной иммунотерапии с учётом её возможных эффектов на T-клетки. Так, смерть Т-клеток может являться нежелательным эффектом такой терапии либо, напротив, её целью, — заявил один из авторов исследования Александр Полторак из Петрозаводского государственного университета.

Многие учёные предполагают, что система STING ляжет в основу иммунотерапии, побеждающей рак без последствий. Однако то, что T-клетки иммунной системы массово погибают в принудительной борьбе с раком, приводит к ослаблению иммунитета в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что и для подобного побочного эффекта можно найти применение — уничтожать "взбунтовавшиеся" клетки и другие компоненты иммунной системы, чья работа нарушена по каким-либо причинам.