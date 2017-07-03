Путин выразил соболезнования Меркель из-за ДТП в Баварии, где погибло 18 человек

После столкновения с фурой туристический автобус загорелся. По данным полиции, в итоге погибло 18 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьеру Баварии Хорсту Зеехоферу в связи со столкновением туристического автобуса с фурой. Жертвами крупного ДТП стали 18 человек.

— Примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.

Как ранее сообщал Лайф, ДТП с участием туристического автобуса произошло в округе Верхняя Франкония в Баварии. По данным полиции, погибло 18 человек.