Путин выразил соболезнования Меркель из-за ДТП в Баварии, где погибло 18 человек

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Путин выразил соболезнования Меркель из-за ДТП в Баварии, где погибло 18 человек

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После столкновения с фурой туристический автобус загорелся. По данным полиции, в итоге погибло 18 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьеру Баварии Хорсту Зеехоферу в связи со столкновением туристического автобуса с фурой. Жертвами крупного ДТП стали 18 человек.

<p>Фото: Twitter.com</p>

— Примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий дорожно-транспортного происшествия в Баварии, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента России.

Как ранее сообщал Лайф, ДТП с участием туристического автобуса произошло в округе Верхняя Франкония в Баварии. По данным полиции, погибло 18 человек.

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