На базе "Союзмультфильма" будет создан анимационный технопарк

Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин правительству и столичной мэрии.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и московской мэрии обеспечить создание анимационного технопарка на базе киностудии "Союзмультфильм". Об этом сообщает портал "Утро.ру". О результатах работы над проектом российский премьер Дмитрий Медведев и столичный градоначальник Сергей Собянин должны будут доложить до 1 февраля 2018 года.

Помимо этого кабмину предстоит разработать программу по комплексной поддержке российских мультфильмов в вопросе их продвижения на мировой рынок.

Согласно поручению Владимира Путина, правительство совместно с Ассоциацией организаций индустрии анимационного кино составит предложения по разработке отечественного программного обеспечения для аниматоров. Акт о выделении средств на этот проект из резервного фонда главы государства должен быть подготовлен Администрацией Президента РФ к 15 сентября.