Правительство запретило оставлять детей младше 7 лет одних в автомобиле

А пассажиров в возрасте от 7 до 11 лет документ требует перевозить только в автокреслах или пристёгнутыми ремнями безопасности.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее оставлять детей в возрасте до семи лет в автомобиле без присмотра. Документ, опубликованный на сайте правительства, вносит изменения в правила дорожного движения.

— Установлен... запрет на оставление в транспортном средстве на время его стоянки детей дошкольного возраста без совершеннолетних лиц, — говорится в тексте постановления.

Кроме того, документом внесены изменения в положения о перевозке маленьких пассажиров при помощи специальных удерживающих устройств. Так, для детей в возрасте от 7 до 11 лет законом предусмотрено использование детских кресел либо ремней безопасности, которые соответствуют конструкции автомобиля.