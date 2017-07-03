Учёные выявили связь между базами США и редкими бабочками

Постройка военных аэродромов на севере США привела к возрождению популяции бабочек-голубянок.

Необычное открытие сделали американские исследователи флоры и фауны на севере США — там замечен резкий рост популяции бабочек-голубянок вида Callophrys irus, который считались едва ли не исчезнувшим видом. Как сообщает портал Phys.org. другой странностью стало и то, что эти насекомые обитают в основном вблизи американских военных баз и аэродромов.

По словам эколога из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Робина Нивера в этих фактах нет никакой мистики, а виной тому — особые условия на военных объектах. В особенности тех, что строились как аэродромы для сверхтяжёлых транспортных самолётов Lockheed С-5 Galaxy.

— Эти летательные аппараты нуждаются в длинных, особо устроенных полосах для взлёта и посадки, что вынуждает персонал базы вырубать и выжигать лес и кустарники в их окрестностях. Военным также приходится ухаживать за окрестностями полос и засеивать их только определёнными видами диких трав и цветов: люпинами, баптизиями и другими бобовыми со средней длиной стебля. Эти растения являются основным средством пропитания для гусениц Callophrys irus и ряда других бабочек и создают идеальные условия для размножения этих насекомых, — приводит слова исследователей сайт "Утро.ру".