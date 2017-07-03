Следователь УМВД уволен после наезда на пенсионерку под Москвой

Сотрудники ГСУ СКР по Московской области устанавливают обстоятельства наезда на пенсионерку, который совершил следователь СУ УМВД России по Подольску. Примечательно, что его уже уволили из правоохранительных органов и возбудили дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".
По версии следствия, Андрей Виноградов ехал на своем личном транспорте, когда сбил 79-летнюю женщину. В итоге пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
Как ранее сообщалось, после наезда подозреваемый скрылся с места происшествия. Однако вскоре сотрудник полиции был задержан. При медосвидетельствовании у него обнаружили в крови 1,3 промилле алкоголя.
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