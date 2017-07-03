В турецком судне нашли 16 отверстий после выстрелов береговой охраны Греции

Ранее сообщалось, что грузовой корабль следовал в Эгейском море в направлении Измита из южного порта Искендерун.

Экипаж турецкого судна обнаружил 16 пулевых отверстий после того, как борт обстреляла береговая охрана Греции, сообщает Hurriyet. Представители команды отметили, что выстрелы раздавались со стороны острова Родос.

На место произошедшего прибыли экипажи двух турецких береговых сторожевых катеров, а официальные лица Министерства иностранных дел Турции вступили в контакт с соответствующими учреждениями в связи с инцидентом.

Сообщается, что грузовой корабль сейчас находится в турецких водах и направляется в Мармарис.