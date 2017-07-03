Макрон: Строительство Европы ослаблено бюрократией и скептицизмом

По мнению президента Франции, чтобы исправить положение, Европе следует "выйти из тирании расписаний и календарей".

Последние 10 лет оказались жестокими для Европы. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед Конгрессом парламента страны. Он отметил, что строительство Европы ослаблено бюрократией и скептицизмом.

— Строительство Европы было ослаблено распространением бюрократии и растущим скептицизмом, проистекающим из этого, — заявил французский лидер.

Эммануэль Макрон отметил, что следует возродить "стремление к Европе", а для этого нужно бороться с бюрократией и "выходить из тирании расписаний и календарей".