Морж Миша сломал себе шею, прыгнув в бассейн без воды

В Приморский океанариум 500-килограммового питомца привезли шесть лет назад, кормили буквально с бутылочки.

Стала известна причина, по которой единственный морж Приморского океанариума во Владивостоке по кличке Миша с апреля не выходит с больничного. Как сообщают СМИ, питомец сломал себе шею, прыгнув в бассейн без воды.

Звезда Приморского океанариума, морж Миша, сломал себе шею. Он с апреля не выходит с больничного Фото: primocean.ru

Неизвестный пользователь сообщил в СМИ о том, что Миша сломал шею, прыгнув в бассейн из-за халатности сотрудников. Дело в том, что в нём не было воды. В такие моменты решетка бассейна должна быть закрыта, но было не так.

Миша, который весит полтонны, является звездой Приморского океанариума. Питомец не раз радовал зрителей своими трюками. Отметим, что представители океанариума отвергли все обвинения посетителей.