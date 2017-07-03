Морж Миша сломал себе шею, прыгнув в бассейн без воды

Читайте также

Морж Миша сломал себе шею, прыгнув в бассейн без воды

368

Фото: primocean.ru

В Приморский океанариум 500-килограммового питомца привезли шесть лет назад, кормили буквально с бутылочки.

Стала известна причина, по которой единственный морж Приморского океанариума во Владивостоке по кличке Миша с апреля не выходит с больничного. Как сообщают СМИ, питомец сломал себе шею, прыгнув в бассейн без воды.

Звезда Приморского океанариума, морж Миша, сломал себе шею. Он с апреля не выходит с больничного

Неизвестный пользователь сообщил в СМИ о том, что Миша сломал шею, прыгнув в бассейн из-за халатности сотрудников. Дело в том, что в нём не было воды. В такие моменты решетка бассейна должна быть закрыта, но было не так.

<p>Фото: primocean.ru</p>

Миша, который весит полтонны, является звездой Приморского океанариума. Питомец не раз радовал зрителей своими трюками. Отметим, что представители океанариума отвергли все обвинения посетителей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!