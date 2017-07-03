Машкова не пустили в Одессу на съёмки продолжения "Ликвидации"

Продюсер сериала отметил, что решение украинских властей не только оставило зрителей без любимого актёра, но и лишило одесситов работы.

Радость поклонников телесериала "Ликвидация" от новости, что утверждён и готовится к съёмкам второй сезон популярной киноленты, оказалась недолгой. Съёмки под угрозой срыва из-за решения украинских властей запретить въезд в страну российскому актёру Владимиру Машкову, играющему в сериале главную роль. Причиной запрета стало посещение Машковым территории Крыма для съёмок в фильме "Экипаж".

— Владимиру Машкову запрещён въезд на Украину. Какая же "Ликвидация" без Давида Гоцмана?! Итак: съёмки сорваны. Большой бюджет фильма не потрачен в Одессе. Кинематографисты и артисты нашего города без хорошей работы, а сам город — без любимого фильма, — написал на своей странице в соцсети продюсер сериала Сергей Члиянц. — Скажите, одесситы, не вы ли приветствовали, стоя на открытии Одесского фестиваля, присуждение Машкову звания почётного гражданина нашего города?

Как отметил продюсер, ещё на стадии подготовки к съёмкам власти, включая силовые структуры Украины, оказали проекту серьёзную поддержку. На руку сыграло и то, что Владимиру Машкову было присвоено звание почётного гражданина Одессы благодаря его популярности у жителей города. Однако запрет на въезд был выдан в последний момент.

— И вот теперь... почётный гражданин Одессы, легендарный Давид Гоцман, один из лучших актёров нашего времени Владимир Машков не имеет права сниматься в кино в Одессе. Можно ли вот так растоптать любовь сотен тысяч одесситов и миллионов граждан Украины? Эй вы, там, наверху!!! У вас есть другой Гоцман? Вы что, назло? Что вам сделал актёр? Что думаете, одесситы? — задался вопросами продюсер.