Британцу дали пожизненное за планирование теракта на концерте Элтона Джона

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Британцу дали пожизненное за планирование теракта на концерте Элтона Джона

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Элтон Джон. Фото: ©РИА Новости/Владимир Крайнов

Харун Сайед планировал осуществить нападение во время выступления музыканта, которое было посвящено 15-й годовщине событий 11 сентября.

19-летнего британца, который планировал принести бомбу на концерт Элтона Джона в 2016 году, приговорили к пожизненному сроку. Как сообщает Metro, Харун Сайед намеревался устроить теракт во время выступления исполнителя в память о жертвах 11 сентября в Нью-Йорке.

<p>Харун Сайед. Фото: Metro</p>

По информации издания, молодой человек пытался купить оружие через Интернет и прийти с ним на концерт исполнителя в Хайд-парк, но был схвачен охраной.

Решение о заключении под стражу вынес суд Олд-Бейли в Англии. О досрочном освобождении он сможет просить только через 16 с половиной лет.

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