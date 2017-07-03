Звезда "Готэма" просит похитителей вернуть дочь-трансгендера

Актёр Донал Лог обратился в социальных сетях к возможным преступникам, обещая им анонимность, если с ребёнком всё хорошо.

Исполнитель роли детектива Харви Буллока в сериале "Готэм" Донал Лог написал в "Фейсбуке" пост с обращением к похитителям своей дочери-трансгендера Джейд.

just a note about jade. pic.twitter.com/IdpmxzVUQj — donal logue (@donallogue) 2 июля 2017 г.

16-летний подросток пропал в конце июня. В последний раз Джейд видели в Бруклине, одетой в светло-зелёную толстовку с капюшоном и тёмно-зелёную куртку.

Донал Лог обещает похитителям анонимность, если они просто позволят забрать дочь.

Сейчас поиском пропавшего ребёнка занимаются полиция Нью-Йорка и ФБР.

В апреле 2016 года Джейд писала в "Твиттере" о том, что на трансгендеров могут напасть "только потому, что они существуют".

Актёр Дональд Лог известен своими ролями в сериалах "Готэм", "Закон и порядок" и "Сыны анархии".