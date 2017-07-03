Мэра Омска попросили не привозить Надежду Бабкину на День города

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Мэра Омска попросили не привозить Надежду Бабкину на День города

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Депутат регионального заксобрания обратился к градоначальнику с просьбой пригласить более популярного у молодёжи артиста.

Депутат регионального заксобрания Вячеслав Стручаев обратился к мэру Омска Вячеславу Двораковскому с просьбой не приглашать Надежду Бабкину в качестве исполнителя, который поздравит местных жителей с Днём города.

Стручаев аргументировал свою позицию тем, что Бабкина не пользуется популярностью у молодёжи. Как отметил депутат, например, в Красноярск приедет рэпер L’One, в Новосибирске выступала группа "Несчастный случай". Да и в самом Омске ещё в прошлом году пели Ёлка, Сплин, Митя Фомин и хор Турецкого.

<p>Фото: vk.com</p>

— Моя просьба связана с тем, что ежегодно Омск покидают сотни молодых людей. А такие решения, как проведение концертов непопулярных групп, не вызывающих интерес у молодёжи, не добавляют оптимизма, — отметил депутат.

<p>Фото: vk.com/omskpub</p>

Стручаев уверен, что выступление 67-летней Надежды Бабкиной внушит омичам мысль, что другие города как минимум современнее. А в соцсетях уже шутят над решением пригласить такого гостя и ситуацией вокруг этого.

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