Словенский комик высмеял политику Германии похабной пародией на Меркель

В видеоролике канцлер предстаёт в образе женщины, которая приглашает всех к себе домой.

Словенский комик Клемен Слаконья, прославившийся созданием пародийных клипов, в частности на президента США Дональда Трампа, опубликовал новое видео. На этот раз Клемен предстал в карикатурном образе немецкого канцлера Ангелы Меркель. В своём ролике он высмеивает проблемы, с которыми столкнулась Германия под управлением нынешнего канцлера. Главной из них показана проблема миграции.

По сюжету клипа под названием "Позвони мне, Ангела" героиня всех зовёт переезжать в Германию, перечисляя такие плюсы своей страны, как низкие налоги, бесплатное пиво, красивые ноги немецких женщин и даже сильную футбольную сборную.

Кроме того, в тексте песни и в образах клипа упоминается выход Великобритании из состава ЕС по итогам Брексита, ухудшение отношений Германии с Турцией и даже зависть, которую, по мнению автора, испытывает Меркель по отношению к президенту России Владимиру Путину.

По словам Клемена Слаконья, на создание ролика у него ушло около восьми месяцев и он был готов к публикации ещё 17 июня. Однако 16 июня скончался экс-канцлер Германии Гельмут Коль, из-за чего комик посчитал неэтичным выкладывать видео в Сеть сразу.

В настоящий момент комик начал готовиться к следующим проектам. По его словам, будущие ролики будут пародировать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и северокорейского лидера Ким Чен Ына.