На Украине хотят завести уголовное дело на Кличко

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На Украине хотят завести уголовное дело на Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: ©РИА Новости

Киевского мэра обвиняют в том, что он вопреки решению суда пытался ввести в действие решение о переименовании столичного проспекта именем гауптштурмфюрера войск СС.

Украинские общественники требуют привлечь мэра Киева Виталия Кличко к уголовной ответственности за попытку ввести в действие решение горсовета о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича несмотря на запрет суда. С соответствующим заявлением они обратились в Нацполицию.

Напомним, решение о переименовании проспекта Ватутина украинской столицы в честь одного из лидеров "Украинской повстанческой армии"* было принято первого июня на заседании горсовета Киева. Его поддержали 69 депутатов из 120. После этого в Киеве состоялся митинг, участники которого обратились к мэру города с требованием отменить решение.

12 июня глава украинской общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" Ирина Бережная сообщила о запрете подписывать и публиковать решение Киевсовета о переименовании проспекта именем нацистского коллаборанта.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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