Мигранту из Таджикистана помогли вернуться на родину после 26 лет жизни в России

Мужчина оказался на улице после развода. Соотечественники собрали деньги на билет, а документы подготовили в посольстве.

Мигранту из Таджикистана помогли вернуться на родину спустя 26 лет жизни в России, сообщает издание "Sputnik Таджикистан" со слов видеоблогера Парвиза Ибрагимова.

Владелец канала "Фонд таджика" на "Ютубе" заметил на одной из столичных улиц плохо одетого мужчину, который стал бездомным после развода. Узнав, что он уроженец Таджикистана, блогер предложил ему помощь в возвращении домой.

Таджикские мигранты собрали соотечественнику деньги на билет, а нужные документы оформили сотрудники Посольства Таджикистана в России. В конце июля мужчина спустя 26 лет наконец-то оказался на родине.

Блогер Парвиз Ибрагимов пообещал, что продолжит помогать соотечественникам.