Дорогая Надежда. Кто из звёзд мог бы спеть в Омске вместо Бабкиной за ту же цену

День города Омска, скорее всего, никогда бы не стал предметом обсуждения федеральных СМИ, если бы не один факт: депутат регионального заксобрания Вячеслав Стручаев обратился к мэру Вячеславу Двораковскому с просьбой не приглашать исполнительницу вместе с её ансамблем. Автор письма градоначальнику аргументировал свою просьбу тем, что непопулярна певица у молодёжи.
Взамен он предложил пригласить более популярные группы. В качестве предложения Стручаев предложил взять пример хотя бы с Красноярска, где выступал рэпер L’One.
Выступление рэпера L’One в Красноярске стоило 1,3 миллиона рублей
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Выступление рэпера стоило 1,3 миллиона рублей. В стоимость входил перелёт, проживание, гонорары и остальные сопутствующие траты.
Группа "Серебро" в 2016 году зажигала в Ставрополе за 1 миллион 596 тысяч рублей
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
В прошлом году в Ставрополе группа "Серебро", как уверяют СМИ, выступила за 1 миллион 596 тысяч рублей. На этом же Дне города зажигала и "Браво", но за 1 миллион 712 тысяч рублей.
В том же 2016 году администрация Кореновска, что в Краснодарском крае, потратила 1,3 миллиона рублей на то, чтобы выступала Юлианна Караулова со своим "Я попала в сети" и "Ты не такой".
В Армавире в прошлом году выступал Егор Крид. По информации местных СМИ, концерт певца в центре города обошёлся в полтора миллиона рублей.
Егор Крид — 1,5 миллиона рублей
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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