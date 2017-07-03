Дорогая Надежда. Кто из звёзд мог бы спеть в Омске вместо Бабкиной за ту же цену

На портале Госзакупок разместили контракт, согласно которому выступление Надежды Бабкиной в Омске на День города обойдётся в 2,3 миллиона рублей. Лайф подсчитал, кого власти города могли бы пригласить за те же деньги. Или даже дешевле.

День города Омска, скорее всего, никогда бы не стал предметом обсуждения федеральных СМИ, если бы не один факт: депутат регионального заксобрания Вячеслав Стручаев обратился к мэру Вячеславу Двораковскому с просьбой не приглашать исполнительницу вместе с её ансамблем. Автор письма градоначальнику аргументировал свою просьбу тем, что непопулярна певица у молодёжи.

Взамен он предложил пригласить более популярные группы. В качестве предложения Стручаев предложил взять пример хотя бы с Красноярска, где выступал рэпер L’One.

Выступление рэпера L’One в Красноярске стоило 1,3 миллиона рублей Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Выступление рэпера стоило 1,3 миллиона рублей. В стоимость входил перелёт, проживание, гонорары и остальные сопутствующие траты.

Группа "Серебро" в 2016 году зажигала в Ставрополе за 1 миллион 596 тысяч рублей Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

В прошлом году в Ставрополе группа "Серебро", как уверяют СМИ, выступила за 1 миллион 596 тысяч рублей. На этом же Дне города зажигала и "Браво", но за 1 миллион 712 тысяч рублей.

В том же 2016 году администрация Кореновска, что в Краснодарском крае, потратила 1,3 миллиона рублей на то, чтобы выступала Юлианна Караулова со своим "Я попала в сети" и "Ты не такой".

В Армавире в прошлом году выступал Егор Крид. По информации местных СМИ, концерт певца в центре города обошёлся в полтора миллиона рублей.