Корабли Каспийской флотилии приведены в состояние высшей боевой готовности

Об этом сообщили в Южном военном округе Минобороны, отметив, что тренировка является плановой.

Управление, корабельные соединения и воинские части Каспийской флотилии приведены в состояние высшей степени боевой готовности, сообщается на сайте Минобороны России. Тренировка, к которой привлечено около тысячи военнослужащих, является плановой.

— Задействовано более 10 боевых кораблей и судов обеспечений, а также 150 единиц боевой и специальной техники, — отметили в Южном военном округе. — Батальоны морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированные в Астраханской области и Дагестане, подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

По данным ведомства, экипажи кораблей отработали экстренную подготовку судов к выходу в море и применению оружия. Помимо этого, были проведены учения по противовоздушной обороне и маскировке пунктов базирования.