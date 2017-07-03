В Ливане жених не удержал в руках АК-47 и случайно подстрелил фотографа

Распространённая на Востоке традиция салютовать в честь свадьбы обрела трагическую развязку.

В Ливане жених случайно подстрелил свадебного фотографа, уронив АК-47. Как пишет издание Daily Mail, молодой человек всего лишь следовал местной традиции салютовать в честь торжества, но не смог удержать оружие в одной руке.

На кадрах видео заметно, как один из выстрелов разнёс угощения на столе. Гость торжества попытался поймать автомат, но ему не удалось спасти положение.

Одна из пуль задела и свадебного фотографа. Пострадавшего мужчину сразу же госпитализировали. В больницу также прибыл сам виновник произошедшего вместе с родственниками. Как сообщают врачи, участники свадебной процессии начали драться с медиками. Персоналу госпиталя не удалось понять мотивы зачинщиков стычки.