Депутаты Рады внесли законопроект о запрете выступлений украинских артистов в РФ

Аналогичные меры авторы законопроекта предлагают ввести в отношении российских артистов, у которых планируются выступления на Украине.

Депутаты Верховной рады Украины внесли на рассмотрение парламента законопроект о запрете выступления украинских артистов в России (в частности, в Крыму). Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Авторами инициативы стали депутаты Андрей Ильенко, Олег Осуховский, Михаил Головко и Юрий Левченко.

Как отмечается, документ также предполагает исключения в отношении таких артистов, если ранее они предоставили организатору мероприятия письменное заявление "об осуждении действий России в отношении Украины" и неоднократно осуждали и высказывали свою позицию, "о чём свидетельствуют публикации в СМИ". Также запрет предлагается не распространять на граждан РФ, переехавших на Украину.

Кроме того, авторы законопроекта предложили ввести запрет на выступление российских артистов на Украине "в целях обеспечения информационной безопасности и целостности Украины".