Саакашвили собирается отнять Украину у Порошенко

По словам бывшего губернатора Одесской области, глава украинского МВД Арсен Аваков контролирует финансовые потоки страны.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о своих планах отнять Украину у Порошенко и Авакова.

— Корыто ваше мы прикроем, а Украину заберём у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернём обычным, настрадавшимся украинцам, — написал в "Фейсбуке" Саакашвили.

Политик считает, министр внутренних дел Украины контролирует месторождение газа и финансовые потоки.

— И премьер у них вроде в кармане, и Порошенко боится их частных вооружённых групп и вынужден договариваться в парламенте. И вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабёж украинцев, — заявил Саакашвили.

Ранее экс-губернатор Одесской области уже обещал организовать уличные акции протеста, если его лишат украинского гражданства.