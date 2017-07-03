Главу отделения Сбербанка в Чечне подозревают в обнальных операциях

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка объявлен в розыск. Как сообщается, Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию фирм-однодневок с целью осуществления операций по незаконному обналичиванию средств.
Как сообщает пресс-служба МВД по Чечне, всего речь идёт о создании 12 подобных незаконных организаций, которые зарегистрированы на подставные лица.
В соответствии с предварительной оценкой, в результате незаконной деятельности таких фирм государству был причинён ущерб на сумму более 298 млн рублей. В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется ещё восемь уголовных дел по статье "Незаконная банковская деятельность".
Сообщается, что подозреваемый может скрываться за пределами РФ.
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