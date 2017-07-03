Наезд на пешеходов в Бостоне не является терактом

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля потерял управление. Его допрашивают.

Наезд на пешеходов в американском городе Бостоне не является терактом, передаёт Boston Globe со ссылкой на представителя полиции Дэвида Прокопио. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля потерял управление. В данный момент его допрашивают.

UPDATE: A law enforcement official briefed on the East Boston crash says it does not appear to be terrorism. https://t.co/WxDSN9guve — The Boston Globe (@BostonGlobe) 3 июля 2017 г.

По последним данным, госпитализировано 10 человек.

Ранее Лайф сообщал о том, что в Бостоне автомобиль наехал на пешеходов. Инцидент произошёл недалеко от международного аэропорта Логан.