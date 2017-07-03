Наезд на пешеходов в Бостоне не является терактом

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Наезд на пешеходов в Бостоне не является терактом

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Фото: Boston Globe

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля потерял управление. Его допрашивают.

Наезд на пешеходов в американском городе Бостоне не является терактом, передаёт Boston Globe со ссылкой на представителя полиции Дэвида Прокопио. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля потерял управление. В данный момент его допрашивают.

По последним данным, госпитализировано 10 человек.

<p>Фото: Boston Globe</p>

Ранее Лайф сообщал о том, что в Бостоне автомобиль наехал на пешеходов. Инцидент произошёл недалеко от международного аэропорта Логан.

<p>Фото: Boston Globe</p>

<p>Фото: Boston Globe</p>

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