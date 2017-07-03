Во Флориде воздушный шар приземлился в пруд с аллигаторами

По словам пилота, это произошло из-за проблем с ветром, в результате пострадал один ребёнок — он наглотался воды.

Во Флориде, недалеко от Диснейленда, воздушный шар приземлился в пруд с аллигаторами, корзина опрокинулась, люди оказались в воде. Как сообщает Fox News, инцидент произошёл в понедельник.

На борту находилось около 16 человек. В госпиталь был доставлен мальчик, наглотавшийся воды, больше никто не пострадал.

Gators hanging around the downed hot air balloon just off SR 429 at mm7. How passengers avoided powelines, drowning, & gators @WFTV at noon. pic.twitter.com/BunLBgmBUk — Lauren Seabrook (@LSeabrookWFTV) 3 июля 2017 г.

Пилот шара рассказал полиции, что он не смог приземлиться на дорогу, прилегающую к пруду, из-за проблем с ветром. Чтобы вытащить шар из воды, потребовалось более часа.